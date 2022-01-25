Карантин на Львівщині посилюють з 26 січня. Що зміниться

Карантин на Львівщині посилюють з 26 січня. Таке рішення ухвалили під час засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 січня. Карантинні обмеження посилюють, аби запобігти розповсюдженню коронавірусу.

Рішенням заборонили:

приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності;

до 00.00. 05.02.2022 відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Останнім рекомендують змішану форму навчання.

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Останнім рекомендують змішану форму навчання. проведення планових госпіталізацій;

перевезення пасажирів у громадському транспорті з наповненістю більше, ніж 50%.

У разі зростання кількості хворих карантинні заходи посилять з 1 лютого. Зокрема, тоді можуть заборонити діяльність закладів громадського харчування. Вони зможуть працювати на виніс або доставку. Також можуть заборонити приймання відвідувачів в спортзалах та фітнес-центрах, заборонити проведення масових заходів та призупинити діяльність непродовольчих ринків.

Що відомо

На ранок 25 січня на Львівщині зареєстрували 2299 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 119 людей одужали, 8 – померли.

На Львівщині близько 5% пацієнтів лікарень вакциновані від коронавірусу.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

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