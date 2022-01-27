За добу COVID-19 діагностували у 2696 мешканців Львівщини

На ранок 27 січня на Львівщині зареєстрували 2696 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 81 людина одужала, 7 – померли.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 7080 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2696 осіб", – повідомили в ЛОДА.
Нові випадки у розрізі районів:
- Дрогобицький: 106;
- Золочівський: 149;
- Львівський: 1806 (м. Львів – 1167);
- Самбірський: 150;
- Стрийський: 203;
- Яворівський: 136;
- Червоноградський: 146.
У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1700 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 32,28%. У реанімації перебувають 108 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 33.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 247 373 людей. 214 466 мешканців області одужали, 6175 – померли.
Що відомо
- На ранок 26 січня на Львівщині зареєстрували 1886 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 196 людей одужали, 5 – померли.
- У Львові зросли черги на ПЛР-тестування. Люди, які отримали скерування від сімейного лікаря, вимушені тривалий час чекати на вулиці, аби потрапити до поліклініки.
- З 26 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
Читайте нас у Instagram: головні новини регіону