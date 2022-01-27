За добу COVID-19 діагностували у 2696 мешканців Львівщини

На ранок 27 січня на Львівщині зареєстрували 2696 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 81 людина одужала, 7 – померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 7080 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2696 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 106;

Золочівський: 149;

Львівський: 1806 (м. Львів – 1167);

Самбірський: 150;

Стрийський: 203;

Яворівський: 136;

Червоноградський: 146.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1700 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 32,28%. У реанімації перебувають 108 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 33.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 247 373 людей. 214 466 мешканців області одужали, 6175 – померли.

Що відомо

На ранок 26 січня на Львівщині зареєстрували 1886 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 196 людей одужали, 5 – померли.

У Львові зросли черги на ПЛР-тестування. Люди, які отримали скерування від сімейного лікаря, вимушені тривалий час чекати на вулиці, аби потрапити до поліклініки.

З 26 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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