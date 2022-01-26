За добу COVID-19 діагностували у 1886 мешканців Львівщини

На ранок 26 січня на Львівщині зареєстрували 1886 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 196 людей одужали, 5 – померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 6312 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 1886 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 33;

Золочівський: 97;

Львівський: 1173 (м. Львів – 691);

Самбірський: 118;

Стрийський: 173;

Яворівський: 147;

Червоноградський: 145.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1606 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 30,50%. У реанімації перебувають 103 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 32.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 244 677 людей. 214 385 мешканців області одужали, 6168 – померли.

Що відомо

На ранок 25 січня на Львівщині зареєстрували 2299 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 119 людей одужали, 8 – померли.

З 26 січня на Львівщині посилюють карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Карантинні обмеження посилюють, аби запобігти розповсюдженню коронавірусу.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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