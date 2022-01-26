У Кропивницькому працівників лікарні швидкої допомоги щепили бустерною дозою

У Кропивницькому бустерною дозою вакцини від коронавірусу щепили 35 працівників лікарні швидкої допомоги. Про це Суспільному розповів директор лікарні Руслан Іванов. З його слів, бустерна доза посилює ефективність щеплення після повного курсу вакцинації.

Щеплення бустерною дозою вакцини робила медична сестра мобільної бригади Надія Соловйова. Використовувала вакцину від Pfizer: ”У сумці-холодильнику для транспортування бакпрепаратів або вакцини є термометр. Зберігатися вакцина повинна за температури від двох до восьми градусів тепла”.

Медсестра має набір ліків на випадок алергічної реакції на вакцину. З її слів, радить працівникам лікарні слідкувати за реакцією на бустерну дозу: ”Радимо посидіти після вакцинації, щоб бачили ми, щоб не було медикаментозної реакції. А потім, якщо почувають себе нормально, йдуть. Може бути і головний біль, і температура. У цьому випадку радимо жарознижуючі препарати”.

Вакцинувалася втретє гінекологиня лікарні швидкої меддопомоги Олена Бондар: ”Вакцинуюся, бо, по-перше, є епідемічна загроза не тільки населенню, а, перш за все, медичним працівникам. Ми працюємо з хворими і маємо бути на робочих місцях, не можемо дозволити собі хворіти”.

Щепився бустерною дозою директор лікарні Руслан Іванов. Мобільну бригаду з вакцинації, сказав, запросили, щоб не відволікати лікарів від роботи: ”Ми цілодобово надаємо невідкладну хірургічну допомогу, і ці лікарі мають бути на своїх робочих місцях”.

Вакцинація 35 працівників лікарні тривала годину.

Що відомо

За інформацією Руслана Іванова, у кропивницькій лікарні швидкої допомоги працюють пів тисячі людей. Дві дози вакцини, сказав, отримали майже 96,5% медиків: ”З 1 лютого 2022 року невакциновані від коронавірусу медичні працівники допускатися на робочі місця не будуть”.

Начальниця міського управління охорони здоров’я Оксана Макарук розповіла, що медичні працівники комунальних лікарень є у переліку професій, що підлягають обов’язковій вакцинації, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України: ”З 31 січня вступає в дію норма закону, яка передбачає розширення переліку професій, які підлягають обов’язковій вакцинації. До нього, крім освітян, увійшли медичні працівники, соціальні працівники, усі працівники комунальних, бюджетних установ”.

Читайте також

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 34927 випадків COVID-19, одужали 31382 людей, від ускладнень захворювання померли 1636. Це дані на ранок 26 січня.

У Кропивницькому зменшилась кількість охочих вакцинуватися від COVID-19.

Кіровоградщина отримала препарат від коронавірусу. Як його розподілили між лікарнями.

Як отримати "ковідну" тисячу, якщо немає смартфона, або ним не можна розрахуватись.

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!