Щоб отримати тисячу гривень за повну вакцинацію від коронавірусу, у вас має бути смартфон, на який встановлені "Дія" та мобільний додаток банку. Крім того, телефон має підтримувати функцію безконтактної оплати – це залежить від моделі телефона. Як можна витратити ці гроші, якщо телефон її не підтримує, або якщо смартфона немає? З такими питаннями до відділень банків звертаються все більше клієнтів, розповіла Суспільному речниця ПриватБанку в Південному регіоні Анжела Дзінзюра і відповіла на ці запитання.

Що робити, якщо телефон не підтримує функцію безконтактного розрахунку?

Є випадки, коли клієнти нашого банку брали свою сім-карту та вставляли її у телефони онуків, чи дітей, які цю функцію підтримують. Тоді на цьому телефоні оформлюють Дію, отримують сертифікат вакцинації, тисячу на рахунок "єПідтримка", і йдуть в аптеку, до прикладу, та купують там ліки. Це вихід із ситуації прямо зараз. Але. Треба знати, що коли ви вставите свою телефонну картку в чужий телефон, туди підтягується ваш електронний банкінг, "Дія", де є всі ваші документи. Коли сім-карту витягнути, всі додатки залишаться на чужому телефоні, якщо їх не видалити. Цим можуть скористатись люди нечесні на руку. Тобто це я б радила робити з людьми, яким ви повністю довіряєте.

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Більш надійний шлях, якщо у вас смартфон не підтримує безконтактну оплату, здійснювати покупки з рахунку "єПідтримка" в інтернет-магазинах – його мають аптеки у тому числі. Ви приходите в аптеку, отримуєте ліки без черги, а оплачуєте з вашого телефону на сайті.

Питання видачі пластикової картки для цього рахунку вирішиться на другому етапі впровадження "єПідтримки". Тоді ж стане зрозумілим механізм видачі цих грошей людям, у яких немає смартфона.

Другий етап впровадження "єПідтримки"

Є люди, які не планують купувати смартфон. А в ньому мають бути усі документи в електронному вигляді. Тому треба продумати, як обробляти паперові документи. Це стосується людей, які живуть у зонах без інтернету, такі населені пункти є.

Уряд обіцяє, що цю схему запустять у третьому кварталі цього року (з липня місяця – ред.). Можливо раніше. Програма відшліфовується, вносяться зміни до вимог, які ставить життя. Наприклад, є ідея, що ліки купуватимуть не тільки люди 60 +, а й люди з інвалідністю, тобто постійно виносяться зміни, і сказати, як це буде працювати точно, поки неможливо. Чи будуть видавати пластикову карту на цей рахунок, сказати достеменно не можна.

"Ковідну" тисячу можна отримати, встановивши додаток наступних дев'яти банків

А-Банк, Альфа-Банк, Восток-Банк, Izibank, Mono, Ощадбанк, ПриватБанк, RaifeisenBank nf Укргазбанк.

Держава і державні банки підтримують ідею смартфонізації. Останні події стимулювали когось купити смартфон, підключитись до "Дії", підключитись до інтернет-банкінгу – державного чи не державного банку. Життя іде вперед, і ми прийдемо до того, що будемо розраховуватись без готівки і без карток, розповіла Анжела Дзінзюра.

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