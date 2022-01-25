У Кропивницькому зменшилась кількість охочих вакцинуватися від COVID-19

У Кропивницькому зменшилась кількість охочих вакцинуватися від коронавірусу. Про це під час брифінгу розповіла керівниця міського управління охорони здоров'я Оксана Макарук. За її словами, торік восени в день вакцинувалися 1500 людей, за минулу добу щепилися 440 містян.

Нині у Кропивницькому працює шість пунктів щеплення. "На 25 січня містяни зробили 208379 щеплень від COVID-19. Першу дозу отримали 8084 людини, другу – 98083, бустерною дозою щепилися 2211 містян. Термін дії сертифікатів про вакцинацію нині скоротили до 270 днів, раніше був рік. На це потрібно звернути увагу тим людям, які щепилися двічі. Бустерна доза продовжує дію документа ще на 270 днів", – сказала Оксана Макарук.

У центрах щеплень в наявності є вакцини Pfizer та Moderma, днями очікують поставку CoronaVac.

За інформацією керівниці управління, наразі штам коронавірусу "Омікрон" у Кропивницькому не реєстрували. "Омікрон" вдвічі заразніший від штаму "Дельта", має певні особливості інфікування. Вірус вражає дітей та людей 20-30 років. Симптомами є нежить, біль у горлі, слабкість, головний біль, лихоманка. "Омікрон" небезпечний тяжкими ускладненнями, такими як пневмонія, дихальна недостатність. Особливо для людей старше 60-річного віку, які мають хронічні захворювання серцево-судинної системи, цукровий діабет, розлади імунної системи".

За словами Оксани Макарук, нині спростили вакцинацію підлітків від коронавірусу. Тепер не потрібно брати довідку у педіатра про виконання попередніх обов'язкових щеплень. Треба просто звернутись до пункту і, за згодою батьків, вакцинуватись.

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