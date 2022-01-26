На Кіровоградщині за добу від COVID-19 померли четверо людей, старше 60 років

У Кіровоградській області за добу підтвердили 121 випадок COVID-19, 38 одужали, померли четверо людей, старше 60 років. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За минулу добу зробили 893 ПЛР-тестувань, 87 – ІФА та 481 дослідження на антиген.

Випадки коронавірусу зареєстрували:

3 у Голованівському районі;

97 у Кропивницькому районі;

17 в Новоукраїнському районі;

4 в Олександрійському районі;

Одужали від COVID-19:

25 жителів Кропивницького районі;

7 жителів Новоукраїнського району;

6 жителів Олександрійського району;

Хто помер:

66-річний чоловік з Кропивницької громади;

65-річний чоловік з Новгородківської громади;

70-річна жінка зі Смолінської громади;

77-річна жінка з Благовіщенської громади;

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 34927 випадки COVID-19, одужали 31382, від ускладнень померли 1636 жителів регіону.

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