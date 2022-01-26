На Кіровоградщині за добу від COVID-19 померли четверо людей, старше 60 років

У Кіровоградській області за добу підтвердили 121 випадок COVID-19, 38 одужали, померли четверо людей, старше 60 років. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
За минулу добу зробили 893 ПЛР-тестувань, 87 – ІФА та 481 дослідження на антиген.
Випадки коронавірусу зареєстрували:
- 3 у Голованівському районі;
- 97 у Кропивницькому районі;
- 17 в Новоукраїнському районі;
- 4 в Олександрійському районі;
Одужали від COVID-19:
- 25 жителів Кропивницького районі;
- 7 жителів Новоукраїнського району;
- 6 жителів Олександрійського району;
Хто помер:
- 66-річний чоловік з Кропивницької громади;
- 65-річний чоловік з Новгородківської громади;
- 70-річна жінка зі Смолінської громади;
- 77-річна жінка з Благовіщенської громади;
Що відомо
У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 34927 випадки COVID-19, одужали 31382, від ускладнень померли 1636 жителів регіону.
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