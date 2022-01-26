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На Кіровоградщині за добу від COVID-19 померли четверо людей, старше 60 років
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На Кіровоградщині за добу від COVID-19 померли четверо людей, старше 60 років

Наталія Сарафанова
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На Кіровоградщині за добу від COVID-19 померли четверо людей, старше 60 років УНІАН

У Кіровоградській області за добу підтвердили 121 випадок COVID-19, 38 одужали, померли четверо людей, старше 60 років. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За минулу добу зробили 893 ПЛР-тестувань, 87 – ІФА та 481 дослідження на антиген.

Випадки коронавірусу зареєстрували:

  • 3 у Голованівському районі;
  • 97 у Кропивницькому районі;
  • 17 в Новоукраїнському районі;
  • 4 в Олександрійському районі;

Одужали від COVID-19:

  • 25 жителів Кропивницького районі;
  • 7 жителів Новоукраїнського району;
  • 6 жителів Олександрійського району;

Хто помер:

  • 66-річний чоловік з Кропивницької громади;
  • 65-річний чоловік з Новгородківської громади;
  • 70-річна жінка зі Смолінської громади;
  • 77-річна жінка з Благовіщенської громади;

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 34927 випадки COVID-19, одужали 31382, від ускладнень померли 1636 жителів регіону.

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