СБУ зафіксувала нові факти постачання російської зброї до ОРДЛО

Правоохоронці виявили нові факти постачання бойовикам ОРДЛО зброї та боєприпасів з території РФ. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця СБУ у Луганській області Юлія Єременко.

"Серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва – реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року", — повідомила речниця.

Як розповіла Єременко, у лютому 2021 року, через застосування бойовиками забороненої зброї, загинув житель селища Хутір Вільний, що на Луганщині. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на території власного подвір’я.

Речниця додала, що виявили факти використання бойовиками сучасного російського озброєння. Серед ідентифікованих зразків – ручний багаторазовий мультикаліберний багатофункціональний гранатомет РПГ-32 "Баркас".

За словами Єременко, на Луганщині виявили елементи реактивної гранати "Занос", виробництва РФ.

Вона додала, наразі правоохоронці вирішують питання щодо передачі зібраних доказів незаконної діяльності до міжнародних судових інстанцій.

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