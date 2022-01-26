СБУ зафіксувала нові факти постачання російської зброї до ОРДЛО

Правоохоронці виявили нові факти постачання бойовикам ОРДЛО зброї та боєприпасів з території РФ. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця СБУ у Луганській області Юлія Єременко.
"Серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва – реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року", — повідомила речниця.
Як розповіла Єременко, у лютому 2021 року, через застосування бойовиками забороненої зброї, загинув житель селища Хутір Вільний, що на Луганщині. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на території власного подвір’я.
Речниця додала, що виявили факти використання бойовиками сучасного російського озброєння. Серед ідентифікованих зразків – ручний багаторазовий мультикаліберний багатофункціональний гранатомет РПГ-32 "Баркас".
За словами Єременко, на Луганщині виявили елементи реактивної гранати "Занос", виробництва РФ.
Вона додала, наразі правоохоронці вирішують питання щодо передачі зібраних доказів незаконної діяльності до міжнародних судових інстанцій.
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