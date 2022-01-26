Хакери атакували офіційний сайт України — МЗС

На сайт Ukraine.ua, покликаний популяризувати Україну у всьому світі, у ніч на 26 січня була здійснена кібератака.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"В ніч на 26 січня на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснено кібератаку. Внаслідок атаки сайт протягом кількох годин був недоступний для користувачів", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що станом на 13:00 доступ до сайту вже був відновлений, однак робота з протидії наслідкам кібернападу все ще тривала.

"Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу", — додали у пресслужбі МЗС.

Як нагадали у міністерстві, офіційний сайт України Ukraine.ua розпочав роботу 14 січня 2021 року. Він покликаний популяризувати Україну у всьому світі.

"Це портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну — креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманіття та чаруючої природи, країну свободи та гідності, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього", — зазначили в МЗС.

Сайт підтримує сім мов світу — англійську, німецьку, французьку, іспанську, китайську, арабську та іврит.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували українські урядові сайти, також був тимчасово недоступний портал "Дія".

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.

У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк вважає, що за кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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