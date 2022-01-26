У Чернівцях збільшується кількість дітей, які хворіють на COVID-19. В обласній дитячій лікарні перебуває 89 пацієнтів з коронавірусом або підозрою. Найчастіше шпиталізують дітей віком до трьох років. Зараз найменшому – два дні.

Про це у коментарі Суспільному сказав директор обласної дитячої лікарні Олександр Тесліцький.

Діти поступають до лікарні з різними симптомами. Старші пацієнти часто скаржаться на біль у горлі, ускладнене дихання та кашель, а менші — на кволість з температурою. У дітей бувають ускладнення на фоні тривалої лихоманки. Тоді їх підключають до крапельниць.

За словами Тесліцького, у лікарні перебуває 36 пацієнтів, яким менш як три роки. У 32 із них підтверджений COVID-19.

Найменшому пацієнту дитячої лікарні два дні. Це дитина, народжена від матері з COVID-19. Її переправили 25 січня з перинатального центру.

"Мама не потребує стаціонарного лікування, у неї неускладнений перебіг хвороби. Водночас дитина перебуває в інфекційному відділенні", – каже директор дитячої лікарні.

У реанімаційному відділенні перебуває двоє дітей. У них діагностували пневмонію, яка потребує інтенсивного лікування.

За словами Тесліцького, до лікарні шпиталізують тільки тих пацієнтів, яким потрібне стаціонарне лікування.

"Ми не можемо завантажувати інфекційний корпус такими дітьми, які можуть лікуватись вдома, бо тоді не залишиться місць для тих, хто дійсно цього потребує", – розповідає він.

Станом на 26 січня у лікарні розгорнули 108 "ковідних" ліжок.

Водночас в обласному перинатальному центрі перебуває 20 вагітних жінок. Коронавірус підтвердили в однієї пацієнтки. Жінка перебуває в окремому підрозділі. У неї легка форма перебігу хвороби, розповів Суспільному заступник директора центру Владислав Гошовський.

Також там перебуває семеро хворих на COVID-19 жінок, які уже народили. Їх стан задовільний. Народжених дітей скерували в обласну дитячу лікарню.

За словами Гошовського, жінки поступають до перинатального центру із нежитем, кашлем, підвищеною температурою та слабкістю. Від початку року спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на коронавірус вагітних.

"Тенденція досить виражена. У нас зазвичай була двоє-троє пацієнтів, які хворіли на коронавірус. А за цей місяць у лікарнях перебуває до 15 хворих. Втім ця статистика динамічна і змінюється", – каже Гошовський.

Що відомо

Загалом в області 129 526 випадків інфікування коронавірусом, 116 985 людей одужали, а 3 100 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 25 січня в області першою дозою щепили 289 792 людини, що складає 32% населення області. Другою дозою імунізували 276 393 людини, додатковою – 81, бустерною – 4025.

У Чернівецькій області 21 січня запровадили дистанційне навчання у школах через ріст захворюваності на COVID-19 та ГРВІ. Воно триватиме два тижні. Водночас дитячі садочки продовжили працювати, попри переведення інших закладів освіти на дистанційне навчання.

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