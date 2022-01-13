У Чернівецькій області зросла кількість інфікованих коронавірусом буковинців. Причинами є ймовірна циркуляція штаму "Омікрон" та масові гуляння без дотримання карантину.

Про це Суспільному сказав епідеміолог обласного лабораторного центру Юрій Падурару.

За результатами епідеміологічного аналізу, за минулу добу виявили 313 нових випадків коронавірусу, що в понад півтора раза більше, ніж за попередню.

“За останній тиждень виявили 1093 випадки, кількість хворих зросла на 65%", — говорить епідеміолог.

Найвищі показники захворюваності у Вікнянській, Горішньошеровецькій, Великокучурівській, Мамаївській й Кіцманській територіальних громадах.

Зразки від 30 пацієнтів відправили на аналіз, аби визначити, чи серед них є штам "Омікрон". Результатів ще немає, говорить Падурару.

Що відомо

Штам "Омікрон" — новий різновид коронавірусної хвороби, який був виявлений на півдні Африки. Він має менший інкубаційний період, у середньому він становить 3 доби. "Омікрон” у 2,9 раза більш інфекційний, ніж ”Дельта”.

Загалом в області виявили 120 674 випадки інфікування коронавірусом, 115 860 людей одужали, а 3 041 померли.

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