25 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 1060 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.
Про це повідомили на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.
У Чернівецькому районі виявили 910 випадків інфікування, з них 397 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 58, у Дністровському – 92.
Суспільне Буковина
У лікарнях області станом на 25 січня перебувають 892 людини. У 723 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 169 – мають підозру на інфікування. За останню добу у 105 буковинців підтвердили одужання від коронавірусу.
За минулу добу до лікарень шпиталізували 132 людини. Двоє осіб з коронавірусом померли.
Суспільне Буковина
Що відомо
- Загалом в області виявили 129 526 випадків інфікування коронавірусом, 116 985 людей одужали, а 3 100 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- Станом на 25 січня в області першою дозою щепили 289 792 людини, що складає 32% населення області. Другою дозою імунізували 276 393 людини, додатковою – 81, бустерною – 4025