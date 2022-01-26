25 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 1060 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це повідомили на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 910 випадків інфікування, з них 397 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 58, у Дністровському – 92.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 25 січня перебувають 892 людини. У 723 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 169 – мають підозру на інфікування. За останню добу у 105 буковинців підтвердили одужання від коронавірусу.

За минулу добу до лікарень шпиталізували 132 людини. Двоє осіб з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

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