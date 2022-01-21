Вакцинація від коронавірусу в Чернівцях: пункти щеплення та графік роботи

У Чернівцях можна вакцинуватися від коронавірусу у центрах й пунктах щеплень. Для цього доступні чотири препарати. Також у пунктах можна зробити бустерну дозу. Суспільне зібрало адреси й графік роботи центрів вакцинації.

Де знайти центр вакцинації

Охочі можуть вакцинуватися за адресами:

мистецький центр "Юність Буковини", вулиця Героїв Майдану, 5,

автовокзал "Вест Буковина", вулиця Руська, 248,

медпункт Калинівського ринку,

торговий центр на вулиці Героїв Майдану, 71,

центр медико-санітарної допомоги у Сторожинці, вулиця Шевченка, 18,

центр медико-санітарної допомоги у Хотині, вулиця Кобилянської, 2,

центр медико-санітарної допомоги у Новодністровську, "Сонячний" квартал 3/27,

центр медико-санітарної допомоги у Вижниці, вулиця Українська, 63,

центр медико-санітарної допомоги у Кіцмані, вулиця Незалежності, 42.

Також в амбулаторіях та центрах медико-санітарної допомоги області працюють пункти вакцинації. Графік пунктів та центрів вакцинації — з 8:00 до 20:00.

Які вакцини доступні

У центрах та пунктах вакцинації доступні чотири препарати – CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Як щепити дитину проти COVID-19

Дітей щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Дітей віком від 12 до 13 років мають вакцинувати за згодою батьків, від 14 до 17 років – на підставі власного рішення дитини.

Дитину можуть щепити проти COVID-19, якщо у неї є решта календарних вакцин. Зробити це можна через сімейного лікаря, дітей вакцинують у дитячій поліклініці.

Як отримати бустерну дозу

Бустерна доза — це третє щеплення, яке роблять через шість місяців після отримання другої дози. Вакцинують препаратами Pfizer або Moderna, незалежно від того, яким щепили раніше.

Бустерна доза потрібна, щоб зберегти ефективність вакцини, яка з часом знижується. Вона продовжує дію COVID-сертифіката. Від січня цього року бустерну дозу можуть зробити усі охочі, яким виповнилось 18 років. Нею можна щепитись у всіх пунктах та центрах вакцинації області.

Кому потрібно зробити додаткову дозу

Додаткову дозу вводять людям з ослабленим імунітетом. Щеплення роблять препаратом AstraZeneca через 28-90 днів після другого, незалежно від того, яким препаратом імунізувалися.

Третьою дозою вакцинують:

ВІЛ-інфікованих,

людей з деякими формами онкології,

людей після трансплантації органів,

людей, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію.

Аби отримати третю додаткову дозу вакцини, людям із переліченими вище захворюваннями треба звернутися у будь-який центр або ж пункт вакцинації.

Що відомо

20 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 756 людей. Це найбільше від початку року.

Раніше епідеміолог лабцентру Юрій Падурару повідомив Суспільному, що в регіоні зросла кількість виявлених випадків інфікування. Причинами цього є циркуляція штаму "Омікрон" та масові гуляння на новорічні свята без дотримання карантину.

Загалом в області виявили 125 011 випадків інфікування коронавірусом, 116 491 людей одужали, а 3 074 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 20 січня в області першою дозою щепили 285 832 людей, що складає 32% населення області. Другою дозою імунізували 272 156 людей, додатковою – 81, бустерною – 2212.

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