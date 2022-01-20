Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів громади вступати до батальйону територіальної оборони. У військову частину набирають 45 штатних військових та 600 — для проходження служби зі збереженням місця праці.

Про це очільник громади розповів в ефірі радіо "Західний полюс".

З його слів, 23 із 45 штатних посад у батальйоні територіальної оборони — офіцерські, ще на 22 вакансії приймають солдатів.

"Це не є люди, які приходять на волонтерських засадах. Зараз фактично йде набір працівників. Тому, хто не має роботи, хто має можливість піти служити — закликаємо служити у військовій частині. Крім того, є 600 вакансій для людей, які працюють на своїй роботі, але можуть підписати контракт з теробороною і час від часу проходити навчання зі збереженням заробітної плати. Тому що у новому законі про тероборону це є чітко прописано", — каже Марцінків.

Станом на 18 січня, за даними військового комісара центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Сорокопуда, контракт на проходження служби у військовому резерві батальйону територіальної оборони в Івано-Франківську підписали приблизно 50 людей. Загалом в на Прикарпатті формують сім батальйонів територіальної оборони: шість у районах і сьомий — в Івано-Франківську, який розташовуватиметься на вулиці Ребета.

"Основне завдання територіальної оборони — перешкодити різним замінуванням і терактам, забезпечити охорону, скажімо, громадського порядку у разі військових дій. Тобто це — ті ж самі бомбосховища, об'єкти стратегічних дій, яких сьогодні є достатньо багато в Івано-Франківську. Це — всі мости, які можна підірвати, це — зв'язок, електрика, вода — тобто все те, що може у сучасній війні спричинити паніку і психологічний удар", — розповів Руслан Марцінків.

За словами міського голови, для жителів Івано-Франківської громади підготували пам'ятку, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій. Її роздрукували тиражем понад 150 тис. примірників і роздаватимуть людям.

"Ну і сьогодні важливо все ж таки доукомплектувати наші Збройні сили, допомагати. Волонтерство вітається, тому що "хочеш миру — готуйся до війни", — процитував Цицерона Руслан Марцінків.

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