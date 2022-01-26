У ДБР повідомили, коли відбудеться наступний допит Порошенка

Державне бюро розслідувань призначило наступний допит у "вугільній справі" експрезидента і народного депутата Петра Порошенка на 31 січня.

"Державне бюро розслідувань закликає п’ятого президента України, нині народного депутата України Петра Порошенка, припинити маніпулювати суспільною думкою та нарешті почати виконувати рішення суду щодо обрання йому запобіжного заходу", — зазначили у пресцентрі відомства.

У відомстві нагадали, що 19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки:

здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право виїзду за кордон;

прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

"Водночас підозрюваний виконав рішення суду у частині передачі до Державної міграційної служби своїх чотирьох паспортів громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня 2022 року, вже після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду", — наголосили у ДБР.

Також правоохоронці зазначили, що 24 січня Порошенка викликали до слідчого ДБР для проведення допиту в якості підозрюваного. Тоді нардеп прийшов до приміщення, однак не дочекався слідчого та пішов.

Що відомо

19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання. Порошенко повинен з'являтися на засідання суду та допити, не відлучатися з Києва без дозволу слідчого, повідомляти про зміну місця проживання та здати закордонні паспорти.

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах.

П'ятий президент прийшов на судове засідання в Печерському районному суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

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