За добу на Сумщині виявили 1209 нових інфікувань коронавірусом

На Сумщині за минулу добу COVID-19 підтвердили у 1209 людей. Статистику оприлюднили на сайті Сумської облдержадміністрації зранку 26 січня.
11 людей померли від ускладнень хвороби, з них чотири — у Сумському районі, по дві людини — у Конотопському, Охтирському та Шосткинському районах, одна — у Роменському районі. За добу одужання підтвердили у 333 мешканців області.
За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 144 529 людей, з яких 2959 людей померли. Одужання підтвердили у 129 685 жителів області.
Читайте також: У Сумах троє дітей з коронавірусом перебувають на кисневій підтримці
За добу, за даними РНБО, загалом вакцинувалися першою дозою в області 439 527 людей, двома дозами – 420 216. Бустерну дозу отримали — 7624 людини.
На Сумщині на 34% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 33 людини, з них 24 – в Сумах. Серед них — дитина, яка перебуває у Сумській дитячій лікарні.
Що відомо
- Захворюваність на коронавірус на Сумщині зросла у 2,5 раза.
- Коли Сумщина може перейти до "червоної" карантинної зони, розповіли у обласного центру контролю та профілактики хвороб.
- На Сумщині зафіксували новий штам коронавірусу — Омікрон.
- На Сумщині — новий рекорд захворюваності на коронавірус за добу. За 22 січня хворобу підтвердили у 1469 мешканців області.
- За минулу добу в Україні COVID-19 виявили у понад 24 тисяч — найбільше з початку року. Через ускладнення помер 141 пацієнт. Щеплення отримали майже 82 тисячі українців.