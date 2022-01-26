За добу на Сумщині виявили 1209 нових інфікувань коронавірусом

На Сумщині за минулу добу COVID-19 підтвердили у 1209 людей. Статистику оприлюднили на сайті Сумської облдержадміністрації зранку 26 січня.

11 людей померли від ускладнень хвороби, з них чотири — у Сумському районі, по дві людини — у Конотопському, Охтирському та Шосткинському районах, одна — у Роменському районі. За добу одужання підтвердили у 333 мешканців області.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 144 529 людей, з яких 2959 людей померли. Одужання підтвердили у 129 685 жителів області.

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За добу, за даними РНБО, загалом вакцинувалися першою дозою в області 439 527 людей, двома дозами – 420 216. Бустерну дозу отримали — 7624 людини.

На Сумщині на 34% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 33 людини, з них 24 – в Сумах. Серед них — дитина, яка перебуває у Сумській дитячій лікарні.

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