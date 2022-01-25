Коронавірус: троє дітей у Сумах на кисневій підтримці

У Сумській дитячій лікарні троє дітей на кисневій підтримці через коронавірус. Про це розповіла заступниця директора Сумської міської дитячої лікарні Наталія Спічакова. Також, за даними моніторингу РНБО, одна дитина в області підключена до апарату ШВЛ.

У міську лікарню Святої Зінаїди привозять дітей з усієї області, оскільки зараз вона працює як обласна "ковідна" дитяча лікарня. На 25 січня зайнято 75% ліжок. За словами Наталії Спічакової, вперше за весь час пандемії – в лікарні понад 50 дітей з підтвердженим коронавірусом, ще стільки ж чекає на результати аналізів. Цифри, каже, змінюються щогодини, після отримання чергових результатів тестування. Більшість дітей, які надходять, – це діти раннього віку, до 3-5 років.

"Рівень госпіталізації зараз підвищений, ми за добу приймаємо понад 20, от вчора (24 січня - ред.) за добу 31 дитина", – говорить Наталія Спічакова.

На 25 січня в реанімації лікарні на кисневій підтримці перебуває троє дітей. Всі вони підлітки, всі мають важкі супутні захворювання. Наталія Спічакова каже, що важче коронавірусна хвороба протікає саме у дітей від 12 років, тому радить їх вакцинувати.

В стаціонар потрапляють за направленням сімейного лікаря або педіатра, 60% – через "швидку допомогу". Дитину заберуть до лікарні, якщо підозра саме на коронавірус.

"Дуже важко знижується температура у дитини, тобто мама дає жарознижувальний препарат, і бачить, що температура не знижується. Якщо це судоми, якщо дитина млява, в’яла. Якщо батьки та бригада екстреної медичної допомоги бачать, що в дитини середньої важкості стан, без свідомості, тоді, звісно, дитину забирають", – зазначає Спічакова.

Понад 300 дітей лікуються вдома, каже вона.