На Сумщині зафіксували новий штам коронавірусу – Омікрон

На Сумщині офіційно зафіксували новий штам коронавірусу – Омікрон. Таку інформацію 19 січня Суспільному повідомив виконувач обов'язків директора Сумського лабцентру Володимир Збаражський.

Минулого тижня Сумський обласний лабораторний центр відправив на дослідження в Київ 30 зразків ПЛР-тесту з підтвердженим коронавірусом. У столичному лабцентрі мали визначити який саме штам вірусу у зразках. За словами Володимира Збаражського, з 30 зразків у 25 підтвердили штам Омікрон, а у решти – штам Дельта.

"Тому і такий великий ріст захворюваності. Як я вже говорив на апаратній нараді, кожні три дні Омікрон подвоюється. Це подвоєння йде у геометричній прогресії. Так сьогодні (19 січня) за добу 860 підтверджених випадків, проти 384 минулої доби", – зазначив Збаражський.

З його слів, це результати, які підтвердили до 18.00 18 січня. А загалом за день 18 січня до лабораторії надійшло близько 2200 зразків для дослідження. Лабораторія працює після 18.00, однак результати досліджень будуть зараховані до статистики за наступну добу (за 19 січня).

Симптоми штаму Омікрон

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік симптомів, характерних при зараженні штамом COVID-19 "Омікрон". За даними МОЗ, найпоширенішими серед них є нежить та головний біль.

Перелік створили на основі звітів про підтверджені випадки нового штаму. Відтак, типовими симптомами "Омікрону" є:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Водночас у МОЗ наголосили, що не виявили суттєвої відмінності ознак "Омікрону" від симптомів штаму "Дельта".

Що відомо