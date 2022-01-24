У Сумській області захворюваність на коронавірус зросла у 2,5 раза у порівнянні з минулим тижнем. Про це під час апаратної наради у Сумській облдержадміністрації 24 січня сказав в.о. директора Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Збаражський.

Також, зазначив він, на 98% підвищилася захворюваність серед дітей віком до двох років. Наразі Сумщина перебуває на другому місці за рівнем захворюваності після Івано-Франківської області, сказав Збаражський.

За словами начальниці сумського міського управління охорони здоров'я Олени Чумаченко, за підсумками минулого тижня кількість нових інфікувань серед сумчан зросла на 62%, активних хворих — на 59%.

"Наразі спостерігається швидке зростання захворюваності серед дітей — за тиждень коронавірусну інфекцію виявили у 796. Кількість активних хворих у порівнянні з позаминулим тижнем збільшилася на 78%", — зазначила вона.

Як повідомляє сайт Сумської ОДА, на Сумщині за останню добу COVID-19 підтвердили у 856 людей. Одна людина померла у Сумському районі. Одужання підтвердили у 119 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 142 511 людей, з яких 2937 людей померли. Одужання підтвердили у 128 964 жителів області.

За даними РНБО, першою дозою в області вакцинувалися 438 027 людей, двома дозами – 418 984, бустерною — 6224. Загалом на Сумщині щеплені 49,3% дорослого населення.

На Сумщині на 32% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 36 людей, з них 26 – в Сумах.

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