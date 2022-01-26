Мітинги під Радою: чого вимагають ФОПи?

Близько тисячі активістів руху #SaveФОП мітингували в Урядовому кварталі та будівлею Верховної ради протягом тижня. Вони вимагали скасування реєстраторів розрахункових операцій ― РРО. Чому підприємці цього вимагають в ефірі Українського радіо прокоментувала експертка з економічних питань Тетяна Острікова.

Чому мітингують підприємці

"Закон, що запровадив тотальну фіскалізацію, набув чинності. З 1 січня торгівля товарами і послугами мусить відбуватися з використанням касового апарату, з видачею клієнтові фіскального чека. Понад 300 тисяч підприємців, що перебувають, зокрема, на спрощеній системі, зареєстрували касовий апарат ― або звичайний, як гаджет, або електронний, який можна встановити на смартфон, планшет чи ноутбук", — пояснила Отсрікова.

Як зазначила експертка, РРО забезпечує обмін відповідною інформацією з сервером податкового органу.

"Частина підприємців говорить про те, що зараз криза і, що держава жодним чином не допомогла. Ми бачимо, що відбувається з цінами на енергоносії, до того ж падає купівельна спроможність, а інфляція зовсім не така, як звітує Держстат. Тож підприємці говорять, що навантажувати їх додатковою адміністративною роботою ― ходити в податкову та реєструвати касовий апарат, а потім стати суб’єктом перевірок про дотримання касової дисципліни ― це сьогодні не на часі", — зазначила експертка з економічних питань.

Вона пояснила, що підприємці просять ухвалити законопроєкт, який передбачає чергову зміну правил гри у сфері фіскалізації касових апаратів.

"Вони пропонують скасувати тотальну фіскалізацію та чітко визначити, що підприємці другої та третьої груп не зобов’язані використовувати касові апарати, якщо вартість продажу одиниці товару є меншою за мінімальну зарплату. Так само ― якщо розрахунок відбувається на платіжну картку. Підприємці пропонують також внести зміни у банківське законодавство та процесуальний кодекс, коли податкова зможе звертатися до банку й отримувати інформацію про рух коштів за рахунками підприємця. Ми бачимо, що ці вимоги не були почуті ― законопроєкт не поставили на розгляд", — зауважила Острікова.

Скільки коштує встановлення РРО

"Якщо говорити про звичайний гаджет, його вартість ― від 6-8 тисяч гривень, усе залежить від марки, виду, типу. Потім потрібно забезпечити його технічне обслуговування, а далі ― слід сплачувати за еквайринг, тобто щоб з цього касового апарата інформація потрапляла на потрібний сервер у податковій, а це відбувається через сервер Нацбанку", — розповіла експертка.

Як відомо, за все це треба сплачувати приватним структурам, які адмініструють процес передачі інформації.

"Підприємець мусить або сам розібратись, або найняти бухгалтера чи товарознавця, який заведе всю інформацію про товари та запрограмує касовий апарат. Усе це призводить до витрат часу і грошей, а надалі ― до сплати штрафів", — підсумувала Тетяна Острікова.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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