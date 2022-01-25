Вакцинація проти COVID-19 за наявності гепатиту: що каже лікар

Люди, хворі на гепатит, перебувають у групі ризику, тому їм обов’язково потрібно вакцинуватися проти COVID-19.

Про це Суспільному розповіла завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №5 Тетяна Єгорова.

За її словами, люди з гепатитом можуть вакцинуватися будь-яким препаратом.

"Індивідуальна переносимість кожної вакцини — є, ми це спостерігаємо. Але змін схеми вакцинації, враховуючи супутню патологію, а саме хронічний вірусний гепатит, цього немає. Тобто, ці пацієнти вакцинуються, як всі люди", — зазначила Єгорова.

При цьому пацієнтам бажано виконувати рекомендації лікаря, який проводить щеплення.

"Потрібно враховувати, яка вакцина, і ті рекомендації, які дає лікар під час вакцинації — всі виконувати", — наголосила лікарка.

Зазвичай вони мають загальний характер — на кшталт не вживати алкоголь і не мочити місце уколу, додала Тетяна Єгорова.

Що відомо

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

Станом на ранок 25 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померла 161 людина.

Протягом доби 24 січня проти COVID-19 вакцинувалися 69 546 українців.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко, вакцинація проти COVID-19 врятувала щонайменше 18 тисяч українців

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