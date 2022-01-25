Вакцинація проти COVID-19 за наявності гепатиту: що каже лікар

Люди, хворі на гепатит, перебувають у групі ризику, тому їм обов’язково потрібно вакцинуватися проти COVID-19.
Про це Суспільному розповіла завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №5 Тетяна Єгорова.
За її словами, люди з гепатитом можуть вакцинуватися будь-яким препаратом.
"Індивідуальна переносимість кожної вакцини — є, ми це спостерігаємо. Але змін схеми вакцинації, враховуючи супутню патологію, а саме хронічний вірусний гепатит, цього немає. Тобто, ці пацієнти вакцинуються, як всі люди", — зазначила Єгорова.
При цьому пацієнтам бажано виконувати рекомендації лікаря, який проводить щеплення.
"Потрібно враховувати, яка вакцина, і ті рекомендації, які дає лікар під час вакцинації — всі виконувати", — наголосила лікарка.
Зазвичай вони мають загальний характер — на кшталт не вживати алкоголь і не мочити місце уколу, додала Тетяна Єгорова.
Що відомо
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- Станом на ранок 25 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померла 161 людина.
- Протягом доби 24 січня проти COVID-19 вакцинувалися 69 546 українців.
- За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко, вакцинація проти COVID-19 врятувала щонайменше 18 тисяч українців
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