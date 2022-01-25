На Донбасі двоє українських військових отримали поранення — штаб ООС

На Донбасі двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
"Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах", — йдеться у повідомленні.
У штабі додали, що у бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів. А неподалік Мар’їнки бойовики стріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За даними штабу, також поблизу Широкиного бойовики здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу населеного пункту Пищевик російські найманці скидали пострілів ВОГ-17 з безпілотника.
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