В обласній клінічній лікарні імені Мечникова в Дніпрі зростає кількість пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Як розповів генеральний директор лікарні Сергій Риженко, станом на 25 січня у закладі лікується 45 хворих на COVID-19.

13 пацієнтів з коронавірусом, за словами гендиректора лікарні, перебувають у реанімації та під'єднані до апаратів штучної вентиляції легень.

У лікарні усього 250 ліжок для хворих на коронавірус, 235 з них оснащені магістральним киснем та кисневими концентраторами.

"Штам "Омікрон" ховається за симптомами застуди, це нежить, кашель. На відміну від "Дельти" вражає більше верхні дихальні шляхи. Симптоми більше нагадують ГРЗ або грип", – каже Сергій Риженко.

За його словами, вчасна вакцинація може спростити перебіг хвороби та зменшити ускладнення після неї.

Що відомо

- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

- Варіант коронавірусної інфекції "Омікрон" може "виживати" на пластикових поверхнях до 8 днів — це найбільше серед усіх виявлених штамів COVID-19. До такого висновку прийшли японські учені, зазначивши, що саме така "витривалість" "Омікрону" дала йому змогу стати домінантним варіантом інфекції.

Читайте також

- «Кожен новий штам – заразніший». Чи можна самому розпізнати «Омікрон» – пояснює терапевт

- Коронавірус на Дніпропетровщині: за добу підтвердили понад 500 нових випадків

- 8 тисяч жителів Дніпра вже отримали бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Де можна щепитися

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро