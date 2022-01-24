8 тисяч жителів Дніпра вже отримали бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Про це у зверненні до дніпрян заявив заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я населення міськради Андрій Бабський, йдеться в пресрелізі міської ради.

Двома дозами щепилися повністю вакциновано 446 тисячі людей.

За даними посадовця, в місті працює 12 центрів вакцинації та 34 пункти щеплення, також діють виїзні бригади.

"Нагадаю, що щепитися бустерною дозою можна через 6 місяців після повного курсу щеплення", – зазначив Андрій Бабський.

Він повідомив, що вакцинація та ревакцинація проводиться чотирма вакцинами: Pfizer, CoronaVac, Astrazeneca, Moderna.

Центри вакцинації працюють у будні з 09:00 до 17:00, у суботу та неділю – з 09:00 до 14:00.

Адреси:

вул. Ламана, 4

вул. В. Діївська, 111

вул. Краснопільська, 6-Б

вул. С. Ковалевської, 53-А

вул. Батумська, 13-А

вул. 20-річчя Перемоги, 12

вул. Антоновича, 29

просп. Б. Хмельницького, 19

вул. Панікахи, 53

вул. Караваєва, 68

вул. Висоцького, 2-А

вул. Футбольна, 12.

Станом на 24 січня у Дніпрі хворіють на коронавірус 2,5 тисячі жителів, з них 250 лікуються у стаціонарах. За весь період пандемії коронавірусу в місті захворіло понад 100 тисяч людей, понад 3 тисячі померли.

Що відомо

За добу 23 січня 2022 року в Україні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 29 852 092 щеплення.

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