8 тисяч жителів Дніпра вже отримали бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Про це у зверненні до дніпрян заявив заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я населення міськради Андрій Бабський, йдеться в пресрелізі міської ради.
Двома дозами щепилися повністю вакциновано 446 тисячі людей.
За даними посадовця, в місті працює 12 центрів вакцинації та 34 пункти щеплення, також діють виїзні бригади.
"Нагадаю, що щепитися бустерною дозою можна через 6 місяців після повного курсу щеплення", – зазначив Андрій Бабський.
Він повідомив, що вакцинація та ревакцинація проводиться чотирма вакцинами: Pfizer, CoronaVac, Astrazeneca, Moderna.
Центри вакцинації працюють у будні з 09:00 до 17:00, у суботу та неділю – з 09:00 до 14:00.
Адреси:
- вул. Ламана, 4
- вул. В. Діївська, 111
- вул. Краснопільська, 6-Б
- вул. С. Ковалевської, 53-А
- вул. Батумська, 13-А
- вул. 20-річчя Перемоги, 12
- вул. Антоновича, 29
- просп. Б. Хмельницького, 19
- вул. Панікахи, 53
- вул. Караваєва, 68
- вул. Висоцького, 2-А
- вул. Футбольна, 12.
Станом на 24 січня у Дніпрі хворіють на коронавірус 2,5 тисячі жителів, з них 250 лікуються у стаціонарах. За весь період пандемії коронавірусу в місті захворіло понад 100 тисяч людей, понад 3 тисячі померли.
Що відомо
- За добу 23 січня 2022 року в Україні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224).
- Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 29 852 092 щеплення.
Читайте також
- «Кожен новий штам – заразніший». Чи можна самому розпізнати «Омікрон» – пояснює терапевт
- Як щепитися від COVID-19 та отримати медичну допомогу без декларації. Пояснює сімейна лікарка
- Кількість смертей від COVID-19 в світі вища за офіційну статистику — Nature
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро