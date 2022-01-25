Коронавірус на Дніпропетровщині: за добу підтвердили понад 500 нових випадків

За минулу добу, 24 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 574 нових випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 11 людей. Ще 177 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 249 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 234 237 жителів області. Померли 9 103 людини.

Що відомо

За добу 24 січня 2022 року в Україні зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 29 921 638 щеплень.

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