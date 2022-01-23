На Суспільному Дніпро в межах проєкту «Сьогодні. Головне» відбулася гаряча телефонна лінія «Запитай у лікаря». Чи почалася четверта хвиля COVID-19, чи можна самому розпізнати штам «Омікрон», яка схема вакцинації бустерною дозою, чи можна подорожувати в цей час? На ці та інші питання жителів області в прямому етері відповідав терапевт вищої категорії Іван Кондратенко.

Був штам «Дельта», зараз «Омікрон» – яка різниця між ними? Чи можна хворіти на один, а потім на інший?

Мутація вірусів – досить зрозумілий процес. В нашій країні в грудні закінчилась третя хвиля «Дельти», зараз починається хвиля четверта – «Омікрону», наявність якого в Україні була зареєстрована понад місяць тому. Орієнтовно наприкінці січня – на початку лютого будемо мати четверту хвилю.

При тестуванні методом ПЛР або швидкими тестами на антиген виявляється наявність коронавірусної інфекції. Жоден з цих тестів не може визначити: чи це «Дельта», чи це «Омікрон». Визначення конкретного штаму вірусу відбувається на іншому обладнанні, яке в Україні наявне лише в одній структурі, – в Києві, в інституті мікробіології. Це центральна структура, де проводять так зване «секвенування» – диференціювання саме штаму вірусу. Якщо ми кажемо з точки зору діагностики, це не має значення для людини, яка захворіла: їй буде діагностована коронавірусна інфекція”

Темпи зараження зростають, у людей, які повертаються з відпочинку виявляють коронавірус. Можна зараз взагалі подорожувати? Як безпечно провести відпочинок?

Якщо згадати вже історію коронавірусної інфекції в історії людства, то кожна наступна хвиля характеризувалась, зокрема, і тим, що кожен новий штам виявився більш заразним. І, як не дивно, це нормально для історії вірусу. Давайте чітко визначимось з термінами: агресивність вірусу – це вплив на людський організм, а якщо ми кажемо про заразність, то це – про те, з якою вірогідністю захворіє людина, яка контактувала із хворою людиною.

Безпечно подорожувати можна, якщо це можливо. Якщо дотримуватись тих самих правил, про які більше двох років розповідають у всьому світі. Але, на жаль, в Україні цими правилами нехтують: соціальна дистанція, носіння масок і респіраторів, гігієнічні заходи – мити руки, не торкатись обличчя руками.

Завдяки сучасній науці ми маємо чудовий захист попередження інфекції – щеплення. Звісно, якщо у людини «свіжий» імунітет, тобто після вакцинації, то вірогідність захворіти досить низька. Плюс – всі заходи, які я перелічив.

Фото: ілюстративне, УНІАН Люди в масках на вулиці, ілюстративне фото

Чому таке швидке поширення «Омікрону», на вашу думку?

На жаль, Україна залишається в категорії країн з найнижчими обсягами вакцинації населення. Не про жодний колективний імунітет, про глобальний захист ми зараз не можемо говорити.

Які симптоми «Омікрону», які особливості?

Я особисто ще не стикався з цим штамом, тому буду говорити, спираючись на офіційні джерела – це сайт Міністерства охорони здоров’я, яке публікує достовірну інформацію.

Симптоматика залишилась більш-менш схожа: 60% випадків супроводжується втомою, закладеністю носа та нежитем, підвищенням температури, болем у горлі. Кашель є в близько 40% випадків.

Що робити, коли помітив симптоми? На що звернути увагу, якщо легкий перебіг, щоб не ускладнювати?

Алгоритм жодним чином не змінюється, не дивлячись на те, яка це вірусна інфекція. Гасло перше: захворів – сиди вдома! Другий пункт: звернись до свого лікаря, з яким підписав декларацію, повідом про свій стан, тримай з ним зв'язок. Лікар або запросить на огляд, або дасть рекомендації щодо подальшого лікування.

Можливо людина перехворіє легко, але може заразити пасажирів в транспорті, колег, які потім можуть потрапити в реанімацію.

Який термін самоізоляції зараз при виявленні коронавірусу?

Самоізоляція – до 10 днів. Але є момент:якщо людина двічі щеплена, цей термін ізоляції контактної особи може бути скорочений до 7 днів при умові наявного негативного тесту ПЛР.

UA: Полтава Самоізоляція, ілюстративне фото

Які ускладнення дає «Омікрон», чи є дані по Україні?

По Україні таких даних немає, тому що немає великої кількості випадків. Якщо ми кажемо про світові дані, у більшості країн відзначають більш легкий перебіг хвороби. Важкі наслідки – у вигляді дихальної недостатності, ураження нервової системи, серцево-судинної, сечовивідної систем.

Перед першою дозою (в разі, якщо ти перехворів), чи потрібно здавати тест на антитіла?

Доведено, що природний імунітет після перенесеної хвороби – нестійкий. Він може тривати від місяця до пів року. Тож, якщо людина перехворіла (в Україні це законодавчо визначено відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я), то через 28 днів після прояву перших симптомів (або цей термін може бути визначений фахівцем, якщо перебіг захворювання був важким) потрібно щепитись. Доведено, що тільки щеплення дає захист на певний період.

Бустерна доза – кому вона показана в першу чергу?

В Україні запроваджена третя, бустерна доза. Дозволена всім громадянам, старшим 18 років, якщо пройшло 6 місяців з останнього (другого) щеплення.

Для кого, в першу чергу, актуально введення третього щеплення? Це особи від 60 років, які мають хронічні захворювання – ендокринної, серцево-судинної, дихальної систем, вагітні, особи, які щоденно контактують з великою кількістю людей.

Яка схема вакцинації бустерною дозою?

Одне щеплення – одна доза Pfizer BioNTechа або Moderna. Хочу звернути увагу: доза бустеру від Pfizer залишилась та сама, це 0,3 мл. Якщо це Moderna, то перші щеплювальні дози були 0,5 мл, а зараз бустерна доза дорівнює 0, 25 мл.

Існують дослідження, які довели, що третя, бустерна доза вакцини від Pfizer або Moderna дає дуже якісний імунітет, відновлює, підвищує рівень після щеплення будь-якою вакциною, наприклад, навіть після двох щеплень CoronaVac. Це статистичні дані, які були опубліковані в світовій медичній літературі й відповідно прийняті до рекомендацій науково-технічною групою експертів, яка існує при МОЗ і власне формує рекомендації щодо політики щеплення в Україні.

Фото: Укрінформ «Омікрон», ілюстративне фото

Чи можна вакцинуватись онкохворим людям?

Особи, які мають онкологічні захворювання, не залежно від стадійності процесу, так чи інакше, мають знижений імунітет. Вони ще більш потребують додаткового захисту у вигляді бустерного щеплення. Цій категорії людей, особливо тим, хто отримує або отримував хімієтерапевтичний лікування, – воно ж не тільки вбиває пухлину, але й пригнічує імунітет – рекомендовано обов'язково робити бустерну дозу. Навіть є формулювання «додаткова доза» – це означає, що можна не чекати 6 місяців від останнього щеплення, а робити раніше.

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