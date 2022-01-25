Скаргу на запобіжний захід Порошенку розглянуть 28 січня

Київський апеляційний суд 28 січня розгляне скаргу прокурора на рішення судді Печерського районного суду про запобіжний захід Петру Порошенку.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

У повідомлення сказано, що розгляд апеляційної скарги прокурора призначено на 11 годину 28 січня.

Також автоматизована система документообігу суду визначила наступний склад суду: суддя-доповідач М. А. Ященко, судді В.М. Лашевич, І.О. Рибак.

Що відомо

19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання. Порошенко повинен з'являтися на засідання суду та допити, не відлучатися з Києва без дозволу слідчого, повідомляти про зміну місця проживання та здати закордонні паспорти.

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах.

П'ятий президент прийшов на судове засідання в Печерському районному суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

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