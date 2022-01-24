НАТО посилить свою присутність у Східній Європі через можливу агресію РФ

Країни НАТО збираються перевести свої сили у стан готовності та направити додаткові кораблі та винищувачі до військових баз НАТО у Східній Європі. Так в Альянсі хочуть посилити сили для стримування та оборони союзників від можливої агресії Росії щодо сусідніх країн.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті НАТО.

"Я вітаю союзників, які виступили за надання додаткових сил НАТО. Ми продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів для захисту та оборони наших союзників, у тому числі шляхом посилення східного фронту Альянсу. Ми завжди будемо реагувати на будь-яке погіршення нашого безпекового середовища, в тому числі шляхом посилення нашої колективної оборони", — цитує пресслужба Альянсу генерального секретаря Єнса Столтенберга.

Мова йде про посилення присутності Північноатлантичного альянсу в Литві, Болгарії, Румунії, а також у Балтійському морі.

Зокрема, Данія відправляє фрегат у Балтійське море і збирається направити до Литви чотири винищувачі F-16 для підтримки давньої місії НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні. Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Франція висловила готовність ввести до Румунії війська під командуванням НАТО. Також Нідерланди з квітня направлять до Болгарії два винищувачі F-35 для підтримки діяльності НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні, а також приготують один корабель та наземні підрозділи для сил реагування НАТО.

Що відомо

21 січня у Міністерстві закордонних справ Росії пояснили чого хочуть у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу — НАТО має вивести військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу