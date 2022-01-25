На Рівненщині за добу підтвердили 809 COVID-випадків. Померли дев'ятеро хворих

На Рівненщині за минулу добу, 24 січня, лабораторно підтвердили 809 нових випадків інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб при ОДА зранку 25 січня. Від ускладнень померли дев'ятеро хворих, цей показник летальності найвищий за останній місяць.

Протягом доби зробили 2 683 ПЛР, 170 ІФА досліджень, а також 1 490 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від семи місяців до 92 років:

Рівненський район – 528 (м. Рівне – 159);

– 528 (м. Рівне – 159); Дубенський район – 59 (м. Дубно – 30);

– 59 (м. Дубно – 30); Сарненський район – 120 (м. Сарни – 34);

– 120 (м. Сарни – 34); Вараський район – 102 (м. Вараш – 49).

За добу одужали 335 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 126 582 людини (3 591 201 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 353 смерті від ускладнень хвороби (99 99 443 – в Україні). За минулу добу померли: 57-річна жителька с. Мульчиці, 68-річний житель с. Локниця, 74-річний житель м. Костопіль, 60-річна жителька с. Карпилівка, 78-річна жителька с. Жалин, 89-річний житель с. Ілляшівка, 46, 73, 83-річні жителі м. Рівне. У січні від ускладнень померла 81 людина.

Станом на 25 січня, за офіційними даними, в області є 5 833 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 35,4%, днем раніше вона становила 34,7%. За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669; 20 січня – 702; 21 січня – 828; 22 січня – 476; 23 січня – 394; 24 січня – 809.

В Україні за добу підтвердили 19 118 нових випадків COVID-19, 161 людина померла.

За даними РНБО, станом на 23 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 392 750 людей, це 34,37% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 391 268 людей, це 34,24%. Бустерну дозу отримали 5 300 людей.

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