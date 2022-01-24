У Рівному школи переходять на "дистанційку". Кого це стосується

З вівторка, 25 січня, учні 5-11 класів у Рівненській громаді переходять на дистанційне навчання. Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

Як вчитимуться з 1 по 4 класи — у закладах вирішуватимуть самі, зважаючи на рівень захворюваності дітей.

Крім того, управлінню культури та туризму доручили перевести на дистанційне навчання групові заняття гуртків. А індивідуальні заняття можна проводити очно, за умови дотримання усіх карантинних вимог.

Раніше Суспільне повідомляло: станом на 21 січня в області 36 шкіл працювали дистанційно, а 16 призупинили навчання. А із 24 січня у Рівному на дистанційну форму навчання перевели десять закладів.

Що відомо

Рівненська область може увійти до "червоної" епідзони з 25 січня та відкрити ще дві лікарні для дітей з COVID-19. Про це 24 січня заявив перший заступник голови ОДА, куратор медицини Сергій Подолін. "Червона" зона передбачає більш суворі обмеження, ніж усі інші.

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