Від понеділка, 24 січня, вакциновані жителі України віком від 60 років можуть витратити отриману після вакцинації тисячу гривень на ліки. Послуга доступна в межах програми "єПідтримка". Придбати ліки можна також онлайн і замовити додому.

Родина Мельників чекала 24-го січня, аби придбати ліки за "ковідну тисячу". Кажуть, що книжок вдома і так вдосталь, а здоров'я – важливіше. Пенсіонери днем раніше придбали смартфон, встановили сервіс "Дія" та прийшли до першої рівненської аптеки купити ліки від тиску. Але не змогли.

Фото: Суспільне Рівне На фото Іван Мельник

"Я не можу знайти ту картку, де вона знаходиться. Я гіпертонією хворію і мені треба таблетки придбати – від тиску, від серця. Хотів скористатися цим, але поки не вийшло. Зараз піду, взнаю. Або в "Приватбанк" зайду, щоб мені картку ввели. Щось не так", – каже клієнт аптеки Іван Мельник.

Мельники — такі не одні, пояснює завідувачка аптеки. Рівняни намагаються купити ліки за кошти "єПідтримки" з дев'ятої ранку. У частини з них виникають проблеми. Якщо люди не можуть оплатити ліки, аптекарі радять звернутися до банку. Також клієнтам пояснюють: купити можна обмежений перелік товарів.

"Можна відпускати лікарські засоби, які належать до державного реєстру лікарських засобів. Якщо це будуть рецептурні препарати, то при собі треба мати рецепт. Біологічні добавки та вироби медичного призначення не проходять. Термометри, глюкометри, тонометри, небулайзери, інгалятори – це не підпадає під відпуск", – коментує в.о. завідувачки аптеки №1 "Рівнефармація" Тетяна Рожина.

Таких черг, як, приміром, у кінотеатрі та книжкових крамницях, в першій аптеці не було. За перші три години дії "єПідтримки" ліки придбали шестеро пенсіонерів. Але йти сюди не обов'язково, каже завідувачка.

"Аптека №1 доставляє ліки додому. В нас є безконтактний термінал. Ми можемо під'їхати додому, підвезти ліки. Якщо по рецепту – клієнт має пред'явити рецепт", – додає Тетяна Рожина.

Нова послуга працює в усіх аптеках, пояснює профільна заступниця голови обласної адміністрації. Не важливо, коли людина оформила картку, але на момент купівлі їй вже має бути 60. Оплатити ліки можна віртуальною карткою у сервісі "Дія", або отриманою в банку реальною. У смартфоні має бути чіп NFC для безконтактної оплати.

"Наразі для тих осіб, які пройшли повний курс вакцинації, однак не можуть зареєструватися в "Дії", бо технічно це неможливо, то треба або реєструватися в "Дії", або дочекатися", – коментує заступниця голови ОДА з питань цифровізації Іванна Смачило.

Вона додає: наразі громадянам, які не користуються "Дією", опрацьовують інше технічне рішення, щоб вони мали змогу реалізувати тисячу за вакцинацію.

Що відомо

Офіційний старт програми “єПідтримка” відбувся наприкінці минулого року. Вона триватиме до 18 грудня 2022-го.

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