Рівненщина з 25 січня може увійти до "червоної" зони – куратор медицини

Рівненська область може увійти до "червоної" епідзони з 25 січня та відкрити ще дві лікарні для дітей з COVID-19. Про це 24 січня заявив перший заступник голови ОДА, куратор медицини Сергій Подолін. "Червона" зона передбачає більш суворі обмеження, ніж усі інші.

Причиною такого ймовірного рішення державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) є стрімке збільшення захворюваності на коронавірус.

За словами Подоліна, станом на понеділок на Рівненщині завантаженість ковід-ліжок – 34,7%, минулого тижня цей показник сягав 20-25%. Також збільшилась і кількість киснезалежних пацієнтів.

"Таких пацієнтів у наших закладах 345. 19,2% – зайнятість ліжок тими, хто знаходиться на кисневій терапії. Завтра, 25 січня, відбудеться засідання державної комісії ТЕБ та НС і ми можемо перейти у "червону" зону епіднебезпеки, тому що бачимо стрімке зростання захворюваності в області", – сказав перший заступник.

За його словами, штамом "Омікрон" більше почали хворіти й діти віком від шести до 12 років. Тож в області планують відкрити дві лікарні для лікування від коронавірусу. З тієї ж причини частину здобувачів освіти перевели на дистанційну форму навчання, – уточнив Сергій Подолін.

Що відомо

На Рівненщині за 23 січня лабораторно підтвердили 394 нових випадки інфікування COVID-19. Від ускладнень померли четверо хворих. За ту ж добу в Україні захворіли 12 915 людей, та 67 людей померли.

людей, та 67 людей померли. Через зростання кількості виявлених випадків захвонювання Рівненщина перейшла до "помаранчевої" епідзони 18 січня.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram