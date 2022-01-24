Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко очікує, що вже до кінця тижня (тобто 30 січня) в Україні буде зареєстрований препарат проти коронавірусної хвороби "Молнупіравір". Це перший засіб проти COVID-19 прямої дії, який буде зареєстрований в Україні.

Про це Ляшко заявив на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони 24 січня.

"Після цього (реєстрації — ред.) очікується в десятиденний термін його поставка в Україну і передання на лікування на амбулаторному етапі, оскільки цей препарат запобігає переходу хвороби в більш тяжкі стани, які будуть потребувати госпіталізації", — додав глава МОЗ.

Скільки саме одиниць "Молнупіравіру" отримає Україна, Ляшко не уточнив. Але ще в грудні 2021 року перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда заявив, що МОЗ підписало угоду на закупівлю 300 тисяч курсів пігулок.

Препарат “Молнупіравір” — це пігулки, які виробляє американська компанія Merck & Co. Вони використовуються для лікування COVID-19. За даними виробника, серед пацієнтів, які приймали "Молнупіравір", лише 7,3% були госпіталізовані впродовж 30 днів після діагностування. Серед пацієнтів, які отримували плацебо, цей показник склав 14,1%. Під час лікування ніхто з людей, що приймали ліки, не помер від коронавірусу, у порівнянні з 8 смертельними випадками серед тих, хто приймав плацебо.

Окрім того, Ляшко зазначив, що в Україні до закладів охорони здоров’я вже надійшли 20 тисяч флаконів іншого препарату проти коронавірусної хвороби "Ремдесивір". Ще в листопаді 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я не радила їх використовувати.

Оновлено 20:05. Речниця Віктора Ляшка Оксана Фартак уточнила Суспільному, що препарат "Ремдесивір" насправді має доведену ефективність і використовується у світі для лікування COVID-19.

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Що відомо

На початку листопада 2021 року Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Пізніше це зробили США і Європейський Союз.

Кабінет міністрів на засіданні 24 листопада розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19. Зокрема до списку додали препарати "Молнупіравір" та "Ритонавір".

У грудні 2021 року міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран заявив, що Франція скасувала контракт на постачання пігулок проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck, оскільки останні результати випробувань показали відносно низьку ефективність препарату.

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