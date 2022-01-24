На Кіровоградщині на пробне ЗНО зареєструвалися більше шести тисяч людей

У Кіровоградській області на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися 6041 людина, 3728 з яких оплатили його. Про це Суспільному розповіла завідувачка лабораторії зовнішнього незалежного оцінювання в регіоні Ліна Бутенко. Це дані на ранок 24 січня.

Найбільше охочих пройти пробне тестування хочуть складати українську мова і літературу та математику – 2324 та 1228 людей, відповідно.

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Найактивніше реєструвалися жителі міст Кропивницький та Олександрія і Кропивницького району.

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Що відомо

Реєстрація на пробне зовнішнє оцінювання знань розпочалася 5 січня 2022 року. Воно добровільне і платне. Тривала реєстрація до 22 січня.

25 січня – останній день оплати за пробне ЗНО-2022. Його вартість у Кіровоградській області – 270 гривень.

19 березня складатимуть українську мову, українська мову і літературу, 26 березня – історію України, математику, біологію, географію, хімію, фізику, англійську, іспанську, німецьку та французьку мови.

Результати тестування з української мови, української мови і літератури можна буде дізнатись 19-21 березня, з решти предметів – 26-28 березня, ввівши свої відповіді до сервісу ”Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання” через особистий кабінет учасника на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Оприлюднять правильні відповіді 22 та 29 березня, результати оголосять 25 березня та 1 квітня, відповідно.

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