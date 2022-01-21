До Дня Соборності обласний краєзнавчий музей у Кропивницькому отримав Книгу пам’яті добровольців. Її передала обласна державна адміністрація, розповів Суспільному заступник голови облдержадміністрації Андрій Лісота.

Книгу пам’яті добровольців-захисників України створило Міністерство у справах ветеранів. Мета книги – публічно визнати героїзм добровольців, які першими стали на захист країни на початку російсько-української війни. В Кіровоградській області є один екземпляр цієї книги.

У ній розповідається про 78 загиблих воїнів добровольчих формувань з України. Усіх їх Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив державними нагородами.

Що відомо про книгу

У вересні 2020 року Міністерство у справах ветеранів України видали наказ "Про Книгу пам’яті добровольців – захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України".

Концепцію та структуру Книги узгоджували із представниками громадськості, добровольчих формувань, Головним штабом Української добровольчої армії, Добровольчим Українським Корпусом "Правий сектор", Добровольчим батальйоном ОУН, Міністерством оборони України та Громадською радою при Мінветеранів.

15 березня міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна презентувала Книгу у меморіальному комплексі "Зала пам'яті" на території Міністерства оборони України. 12 жовтня у цій же залі міністерка передала копії Книги представникам територіальних відділів Мінветеранів.

Раніше цю книгу представниця Міністерства ветеранів України в Кіровоградській області Людмила Гуріна передала голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорній.

Що відомо

Від початку війни на Сході загинули 213 бійців з Кіровоградської області. Це інформація речниці обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Руслана Францішкевич.

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