Книгу з протоколами допитів та документами зі слідчих справ архівів Служби Безпеки України в області презентували у Кропивницькому. Видання присвячене репресованим у місті Гайворон Кіровоградської області у 30-50 роках минулого століття. Суспільне побувало на презентації книги в обласному архіві.

За словами співавтора Віктора Білоуса, до книги під назвою "Мартиролог Мінчина" увійшли матеріали 18 архівно-слідчих справ

"Мартиролог – це список людей які загинули захищаючи релігію. Мінчин – це прізвище співробітника транспортного відділу НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ), який сфабрикував всі справи та сфальсикував документи, що в них містяться".

Суспільне Кропивницький

Лев Мінчин, сфабрикувавши ці справи, сам був репресований. Його історію та історії більше двох десятків людей із цих справ автори описали у своїй книзі, говорить співавторка Марина Грач.

"Я, як представниця Служби безпеки України в області, архівіст долучилася до цієї роботи у 2019 році. Я працювала із особовою справою Мінчина Лева Ароновича, робила електронні копії оригіналів документів та вибірку документів".

Книга написана російською мовою. Чому – пояснив Віктор Білоус.

"Російська – одна із робочих мов ООН (Організації Об'єднаних Націй). До того ж книга розрахована не тільки на українського читача, який, я сподіваюсь, вільно володіє російською мовою, але й на закордонну аудиторію. Саме з цього приводу вступ та передмова у книзі написані польською і англійською мовами".

Суспільне Кропивницький

Ці справи з обласного управління Служби безпеки України передали обласному Держархіву у 1993 році – розповідає директорка архіву Лілія Маринець.

"681 тисяча людей – це ті, які були розстріляні під час масових репресій взагалі на території Радянського Союзу. Якщо говорити про ті архівні справи, які зберігає держархів області, то нам у 1993 році передали майже 13 тисяч архівно-слідчих справ на репресованих – це жителі сучасної Кіровоградщини. Але це не є цифрою репресованих по області, оскільки є справи заведені на одну людину, на декілька і майже десятки осіб. Є такі справи, які налічують декілька томів, тому порахувати дуже-дуже важко".

Суспільне Кропивницький

Вісім примірників книги надрукували за гроші управління Служби безпеки в області – говорить речниця Юлія Ткач.

"Одна книга коштує 300 гривень. Також вона наявна в електронному вигляді в управлінні і всі охочі можуть з нею ознайомитись. Мета цього проекту – ознайомити жителів Кіровоградщини та України з такими важкими, жахливими сторінками нашої історії для того, щоб зберегти пам'ять про репресованих українців".

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