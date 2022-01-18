У Кропивницькому у відділі мистецтв обласної наукової бібліотеки імені Чижевського презентували книгу Дениса Фомічова "Поцілунок Іуди". Вона розповідає про розслідування крадіжки картини "Взяття Христа під варту" (або "Поцілунок Іуди") з Одеського музею західного та східного мистецтва у 2008 році, розповів Суспільному автор.

"Поцілунок Іуди, або справжня історія про повернення Караваджо"

"Це вигадана історія, але заснована на реальних подіях", – розповів про свою книгу Денис Фомічов. Автор народився у Миколаєві і з цього міста почав свою кар'єру поліцейського. У 2008 році працював у Києві в Міністерстві Внутрішніх Справ. Коли з одеського музею вкрали картину "Взяття Христа під варту", брав участь у розслідуванні справи. "Я знаю про факти слідства, як ця картина була знайдена".

Фото: Суспільне Кропивницький Презентація книги "Поцілунок Іуди" у кропивницькиій бібліотеці

Денис Фомічов називає книгу іронічним детективом та пригодницькою повістю. "Це історія про поліцейського із провінційного міста. Він бореться з корупцією в країні. Там доволі жорстко описано це. Можливо, неприємно для колишніх чи нинішніх поліцейських, адже ситуація за десять років не змінилася. Головний герой потрапляє у школу розвідки. А після цього вступає у банду крадіїв антикваріату, і спільно зі своїми колегами знаходить цю картину". Каже, персонажі вигадані, але основні риси списані з реальних людей, які брали участь у пошуку.

Фото: Суспільне Кропивницький Відвідувачі слухають презентацію книги Андрія Фомічова

Надрукували 700 екземплярів російською мовою. "Я вільно володію українською мовою, але думаю та пишу російською", – сказав автор. 500 екземплярів вийшло італійською та українською мовами. "Але вони трохи відредаговані, адаптована для західної Європи. На початку книги йдеться про боротьбу з корупцією у нашій країні. На прохання італійського посольства, цю частину переписали. Доповнили італійськими героями та показали, як ситуація розвивалась в Італії".

Фото: Суспільне Кропивницький Книга Андрія Фомічова "Поцілунок Іуди"

Автор писав книгу п'ять років, починаючи з 2015-го. "Фактично я написав її за десять місяців, з перервами. Допоміг карантин".

Як вкрали картину?

31 липня 2008 року в Одеському музеї західного та східного мистецтва виявили, що невідомі викрали картину "Взяття Христа під варту", яку написав Мікеланджело да Караваджо. "На той час система сигналізації музею була не краще, ніж у маленького кіоску з цигарками", – розповів Денис Фомічов.

Грабіжники вирізали полотно з рами та склали в декілька разів, чим пошкодили картину. "Коли її знайшли, експерти дивувалися: ми не думали, що знайдеться людина, яка складе Караваджо в 16 разів".

lb.ua Стан картини перед реставрацією

Коли полотно вивозили з країни, помістили під підлогу автомобіля під сидіння, розказав автор книги. Знайшли картину в 2010 році в Німеччині та повернули в Україну. Її реставрували у Національному науково-дослідницькому реставраційному центрі в Києві.

Фото: Робітники Національного науково-дослідницького реставраційного центру реставрують картину Караваджо

За інформацією Подільського районного суду Києва, з 2013 року в провадженні суду перебуває кримінальна справа з обвинувачення п'яти людей у частині 5 статті 185 Кримінального Кодексу України "Крадіжка, вчинена організованою групою", частині 2 статті 201 кодексу "Контрабанда, вчинена за попередньою змовою групою людей" в тому числі за фактом крадіжки картини Мікеланджело Меризи да Караваджо "Взяття Христа під варту чи Поцілунок Іуди". Суд над обвинуваченими триває.

Про картину

Мікеланджело да Караваджо написав картину "Взяття Христа під варту" у 1602 році. На полотні художник зобразив мить, коли учень Христа Іуда Іскаріот потягнувся губами до вчителя. Згідно з біблійним сюжетом, варта не знала, кого їм потрібно заарештувати. Тому Іуда домовився, що той, кого він поцілує на знак пошани, і є потрібною варті людиною.

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