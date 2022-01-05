Розпочалась реєстрація на пробне зовнішнє оцінювання знань

5 січня розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє оцінювання знань. Воно добровільне і платне. Це відтворення процедури проведення основної сесії і спроба перевірити свої знання і психологічну готовність до основної сесії – розповіла Суспільному завідувачка центру оцінювання якості освіти в Кіровоградській області Любов Корж. Суспільне розповість скільки цього року коштуватиме пробне тестування і коли воно відбудеться.

У Кропивницькому одинадцятикласник із ліцею "Науковий" Олександр Демченко розпочав реєстрацію на пробне тестування о 10:00. Випускник зайшов на сайт Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти і обрав пункт "реєстрація на пробне ЗНО". Ознайомився із положенням, заповнив реєстраційну заяву та роздрукував реєстраційне повідомлення, його візьме із собою на тестування.

"Для вступу у вищий навчальний заклад я обрав два предмети: українська мова і література та математика. Перед цим я переглядав ролики в інтернеті, щоб зрозуміти, як правильно зареєструватись на сайті".

Суспільне Кропивницький

Реєстрація тривала 10 хвилин. Допомагала школяру мама Юлія Демченко. "Кожна дитина повинна психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Адже важливо побачити всю процедуру сесії з ЗНО".

Суспільне Кропивницький

Охочі взяти участь у пробному тестуванні реєструються самостійно, на відміну від основної сесії. Тоді, каже директора ліцею "Науковий" Наталя Чередніченко, випускників реєструє школа.

Суспільне Кропивницький

Реєстрація вважатиметься завершеною, коли випускник оплатить тестування. За словами Любові Корж, вартість одного 270 гривень

"Тестування відбудеться 19 березня з української мови та літератури, а 26 березня з усіх інших предметів: математика, хімія, іноземні мови, історія, біологія і географія. На тестуванні така сама процедура, як і під час основної сесії. Учасник заходить в аудиторію, сідає на своє місце, отримує зошит і бланк відповідей. У визначений час повинен виконати завдання. І зошит, і бланк з відповідями вони забирають з собою".

Оплатити тестування треба не пізніше 25 січня.

Читайте також