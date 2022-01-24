Президент Володимир Зеленський збирає засідання РНБО 24 січня о 17 годині. Серед тем засідання: питання національної безпеки, стан справ в економіці, протидія пандемії коронавірусу та інші питання.
Про це Суспільному повідомили в РНБО України.
Також повідомляється, що орієнтовно о 18:30 очікується брифінг Секретаря РНБО Олексія Данілова
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