Президент Володимир Зеленський збирає засідання РНБО 24 січня о 17 годині. Серед тем засідання: питання національної безпеки, стан справ в економіці, протидія пандемії коронавірусу та інші питання.

Про це Суспільному повідомили в РНБО України.

Також повідомляється, що орієнтовно о 18:30 очікується брифінг Секретаря РНБО Олексія Данілова

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