Одну срібну та три бронзові медалі вибороли спортсмени Дніпропетровщини на Чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який проходив днями у Запоріжжі. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

На чемпіонаті змагалися понад 150 спортсменів до 23 років. Дніпропетровщину представляли 14 борців.

"7 борців з Дніпропетровщини принесли залікові бали до "скарбнички" області та потрапили до десятки найкращих. За підсумками змагань юнаки чотири медалі", – сказав директор департаменту молоді і спорту обладміністрації Олександр Пшеничников.

Дніпрянин Кирило Тюнєв здобув "срібло" у категорії до 67 кг. Криворіжець Назар Левченко у цій же категорії виборов бронзову медаль. Ще дві "бронзи" вибороли дніпрянин Дмитро Васецький ( категорія до 77 кг) та Микола Яхонтов з Кривого Рогу (категорія до 63 кг).

У командному заліку збірна Дніпропетровщини серед 16 команд посіла 6 місце.

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