У Дніпрі відбулись змагання зі скейтбордингу

У Дніпрі, 15 січня, у критому скейт-парку відбулись відкриті змагання зі скейтбордингу «New Year Skateboard contes». За словами організатора заходу Дмитра Марокко, головна мета – це популяризувати даний вид спорту в Україні та перетворити його з вуличного у професійний.

Марокканець Амін Бельгіат в Україні живе лише два місяці. Хлопець каже: скейтбордингом займається майже чотири роки, прийшов взяти участь у змаганнях, щоб отримати задоволення, не для перемоги. Найбільше полюбляє робити трюки і щасливий, що у Дніпрі є місця для тренування взимку.

фото: Аня Гаст Виконання трюків учасником змагань

У змаганнях взяли участь майже 100 скейтерів з різних куточків країни: Харків, Одеса, Лубни, Хмельницький, Запоріжжя та інші.

Спортсмени змагались у трьох категоріях:

Hippie Jump – стрибки на скейті через планку;

Jam session (Amateur/ PRO) – спортсмени за одну хвилину повинні показати найкращі свої трюки;

Best Trick – найскладніший трюк.

фото: Владислава Ісаєва Вимірюють висоту стрибка

Переможцем у першій категорії став 24-річний дніпрянин Антон Куксенок, він стрибнув через планку висотою 130 см. Хлопець говорить: скейтбордингом займається половину свого життя та не вважає себе професіоналом.

«Скейтбординг – це образ життя. Я приїхав сюди не перемагати, а отримувати задоволення, адже взимку дуже тяжко прогресувати, так як мало критих парків і немає де займатись», - розповідає Антон Куксенок.

У двох інших категоріях переміг Богдан Порада з міста Лубни.

фото: Владислава Ісаєва Переможець Антон Куксенок з другом

Як каже Дмитро Марокко, мета цього змагання – це показати молоді, яка займається скейтбордингом, що вони не лише вуличні скейтери, а спортсмени, щоб вони росли, приймали участь у змаганнях та представляли Україну на Олімпійських змаганнях.

Серед глядачів був присутній голова скейтбордингу Дніпра Олексій Сергеев, прийшов підтримати своїх вихованців.

«Скейтбординг, у всьому світі, це давно офіційно визнаний Олімпійський вид спорту, але в Україні його визнали лише минулого року. Гадаю, що через декілька років цей спорт набере обертів у нашій країні та стане більш популярним», - говорить чоловік.

фото: Аня Гаст Переможець Богдан Порада

Організатори заходу планують і надалі проводити подібні змагання не лише зі скейтбордингу, а й зі скутерінгу.

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