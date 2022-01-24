Борці Одеської області завоювали п'ять медалей на всеукраїнських змаганнях. Про це повідомили в Олімпійському комітеті України в Одеській області.

Одесити виступили на молодіжному чемпіонаті та юнацькому турнірі. Перший відбувся у Запоріжжі 19-21 січня. На ньому спортсмени завоювали одну бронзову медаль з греко-римської боротьби. Нагороду отримав Сергій Вєлєв у категорії "до 130 кг". Його тренували Ігор Моїсеєв та Руслан Алманов.

Також вихованці обласної ДЮСШ представили регіон на турнірі, який відбувся у Харкові 22-23 січня. Борці завоювали чотири медалі:

Іван Янковський (перше місце в категорії "до 75 кг");

Дмитро Курилюк (друге місце в категорії "до 92 кг");

Герман Бесараб (третє місце в категорії "до 38 кг");

Іван Бурлаченко (третє місце в категорії "до 55 кг").

Олімпійський комітет України в Одеській області Вихованці одеської ДЮСШ

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