Борці Одеської області завоювали п'ять медалей на всеукраїнських змаганнях. Про це повідомили в Олімпійському комітеті України в Одеській області.
Одесити виступили на молодіжному чемпіонаті та юнацькому турнірі. Перший відбувся у Запоріжжі 19-21 січня. На ньому спортсмени завоювали одну бронзову медаль з греко-римської боротьби. Нагороду отримав Сергій Вєлєв у категорії "до 130 кг". Його тренували Ігор Моїсеєв та Руслан Алманов.
Також вихованці обласної ДЮСШ представили регіон на турнірі, який відбувся у Харкові 22-23 січня. Борці завоювали чотири медалі:
- Іван Янковський (перше місце в категорії "до 75 кг");
- Дмитро Курилюк (друге місце в категорії "до 92 кг");
- Герман Бесараб (третє місце в категорії "до 38 кг");
- Іван Бурлаченко (третє місце в категорії "до 55 кг").
Олімпійський комітет України в Одеській області
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