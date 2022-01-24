У Полтаві школи перевіряють на замінування

В обласному центрі перевіряють на замінування школи. Інформацію щодо ймовірного замінування надіслали у Службу безпеки України, повідомила Суспільному речниця управління СБУ у Полтавській області Інна Усова.

Повідомлення про замінування надійшло зранку 24 січня на електронну пошту Служби безпеки України. У ньому йшлося про замінування окремих об’єктів у Полтаві. Для перевірки цю інформацію передали до поліції, розповіла Інна Усова.

Нині перевіряють школи. Учнів та працівників із будівель евакуювали, розповіла речниця обласної поліції Поліна Ларіна.

На місці працюють поліцейські та вибухотехніки.

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