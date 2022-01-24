У Харкові евакуювали школу через повідомлення про замінування

Учнів Харківської загальноосвітньої школи №150 евакуювали через повідомлення про вибухівку, що надійшло 24 січня електронною поштою.
До школи направили вибухотехніків, повідомила речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова. Дітей вивели з приміщення закладу.
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Що відомо
- 24 січня у кількох регіонах України евакуюють учнів шкіл через повідомлення про мінування.
- З осені 2021 року поліція Харківщини регулярно отримує повідомлення про замінування. Жодне з них не підтвердилося.
- У Службі безпеці України заявили, що "псевдомінування — поширений інструмент в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало".
- Протягом 2021 року Служба безпеки зафіксувала більш як 1100 завідомо неправдивих повідомлень про замінування адмінбудівель та інших об’єктів на території України. Від початку 2022 правоохоронці зафіксували вже майже 200 подібних повідомлень.