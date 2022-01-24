logo logo
В одеських школах через хвороби закрили 392 класи. Показники за районами
ДІТИЗДОРОВ’ЯКОРОНАВІРУСРегіони

В одеських школах через хвороби закрили 392 класи. Показники за районами

Діана Зубар
·
В одеських школах через хвороби закрили 392 класи. Показники за районами pexels

Станом на 24 січня в Одесі закрили 392 класи, 245 з них – через поширення COVID-19, 141 – у зв'язку з ГРВІ, шість класів – за заявами батьків. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

1-11 класи на дистанційному навчанні в Одеському навчально-виховному комплексі №13 та Одеській загальноосвітній школі № 16.

5-11 класи на дистанційному навчанні у 15 закладах, зокрема:

  • Приморський район: Ліцей Європейський, Маріїнська гімназія, Гімназія № 2, Одеський навчально-виховний комплекс №90, Одеські загальноосвітні школи № 57, 62, 121;
  • Київський район: Ліцей №9, Одеська загальноосвітня школа №72, Ліцей "Гармонія", Навчально-виховний комплекс "Надія";
  • Суворовський район: Одеська спеціалізована школа №40, Одеський НВК №49, Одеська загальноосвітня школа №73, Гімназія №7.

У Малиновському районі кожен клас не закритий.

У дитячих садках закрито 20 груп: 18 через поширення COVID-19 та дві через ГРВІ.

  • Київський район: п'ять груп;
  • Суворовський район: 11 груп;
  • Малиновський район: дві групи;
  • Приморський район: дві групи.

Читайте також

  • В Одесі через поширення захворювань закрили майже 250 класів
  • Понад 4,5 тисячі одеситів отримали третю дозу вакцини проти COVID-19
  • МОЗ оновило епідемічне районування України. Скільки областей у "помаранчевій" зоні

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди