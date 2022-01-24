В одеських школах через хвороби закрили 392 класи. Показники за районами

Станом на 24 січня в Одесі закрили 392 класи, 245 з них – через поширення COVID-19, 141 – у зв'язку з ГРВІ, шість класів – за заявами батьків. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
1-11 класи на дистанційному навчанні в Одеському навчально-виховному комплексі №13 та Одеській загальноосвітній школі № 16.
5-11 класи на дистанційному навчанні у 15 закладах, зокрема:
- Приморський район: Ліцей Європейський, Маріїнська гімназія, Гімназія № 2, Одеський навчально-виховний комплекс №90, Одеські загальноосвітні школи № 57, 62, 121;
- Київський район: Ліцей №9, Одеська загальноосвітня школа №72, Ліцей "Гармонія", Навчально-виховний комплекс "Надія";
- Суворовський район: Одеська спеціалізована школа №40, Одеський НВК №49, Одеська загальноосвітня школа №73, Гімназія №7.
У Малиновському районі кожен клас не закритий.
У дитячих садках закрито 20 груп: 18 через поширення COVID-19 та дві через ГРВІ.
- Київський район: п'ять груп;
- Суворовський район: 11 груп;
- Малиновський район: дві групи;
- Приморський район: дві групи.
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