24 січня житомирські правоохоронці отримали повідомлення про "мінування" дитячих садочків, лікарень, торговельних центрів та аеропорту. Наразі проводиться обстеження усіх вказаних об'єктів. Про це Суспільному розповіла речниця Патрульної поліції області Тетяна Носадчук.

За її словами, близько о пів на одинадцяту ранку патрульні отримали дзвінок – заявник розповів, що на електронну адресу патрульної поліції надіслали лист із повідомленням про замінування усіх житомирських дитячих садків, лікарень, торгових центрів та аеропорту.

Нині поліція та вибухотехніки обстежують усі об'єкти. Близько опівдні у телеграм-каналі Житомирської міської ради з'явилося повідомлення про те, що частину садочків вже оглянули, вибухонебезпечних предметів не знайшли.

О 14.15 речниця Нацоліції Алла Ващенко телефоном розповіла Суспільному, що загалом потрібно обстежити пів сотні садочків, тому перевірка наразі все ще триває. Про її результати повідомлять згодом.

Що відомо

У Житомирі знову евакуюють людей з торговельних центрів через нове повідомлення про замінування.

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