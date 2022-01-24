У Запоріжжі повідомили про "замінування" всіх навчальних закладів

24 січня на електронну адресу кол-центру СБУ надійшло повідомлення про мінування у Запоріжжі всіх навчальних закладів.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

"На теперішній час учні та персонал навчальних закладів евакуйований. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічного управління, кінологи та інші профільні служби. Триває перевірка", — повідомили у поліції.

Доповнюється...

Як раніше повідомили Суспільному у Службі безпеки, протягом 2021 року зафіксували більш як 1100 завідомо неправдивих повідомлень про замінування адмінбудівель та інших об’єктів на території України. При цьому від початку 2022-го правоохоронці отримали вже майже 200 подібних повідомлень.

Читайте також: Бердянських школярів переводять на онлайн-навчання у зв'язку з регулярними погрозами про "мінування"

Школи у Бердянську "мінував" дев'ятикласник у співпраці з російським хакером

Фейкові мінування. Як поводитися батькам школярів — пояснює психологиня

Що відомо

Президент Володимир Зеленський 25 березня 2021 року підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.

До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber

Читайте нас у Telegram