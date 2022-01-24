Чотири борчині з Рівненщини взяли "бронзу" на чемпіонаті України

Чотири спортсменки з Рівненщини вибороли бронзові медалі з вільної боротьби на чемпіонаті України серед чоловіків та жінок. Змагання відбувалися з 21 по 23 січня у Києві, офіційні результати оприлюднені на сайті Асоціації спортивної боротьби.

Борчині здобули треті місця у своїй ваговій категорії:

62 кг – Юлія Лесковець (смт Рокитне), у офіційних результатах вказана як представниця Київської області, оскільки там навчається;

65 кг – Анна Поштар (смт Рокитне), у офіційних результатах вказана як представниця Київської області, оскільки там навчається;

76 кг – Інна Бугай та Людмила Павловець (смт Клесів).

Також Інна Бугай виконала норматив на спортивне звання "Майстер спорту України".

"Це головний старт країни, який проходить раз в рік. Це найвищий, найстарший чемпіонат України, найрейтинговіший. Те, що наші спортсменки, завоювали бронзові нагороди, це дуже великий здобуток і дуже великий результат, тому що це вся еліта української боротьби бере участь. Це доводить те, що молоді спортсменки скоро складуть конкуренцію основним лідеркам збірної України", – прокоментував Суспільному заступник начальника управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Петро Нагорний.

Загалом участь у змаганнях з вільної боротьби брали 310 спортсменів з 24 областей України та Києва. На турнірі відібрали спортсменів, які представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи навесні у Будапешті.

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