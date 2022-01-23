Баскетбол. Чоловіча команда БК "Рівне" двічі переграла чинного чемпіона в Одесі

Чоловіча команда баскетбольного клубу Рівне завдала двох поразок чинному чемпіону Вищої ліги — колективу “БІПА” з Одеси. Поєдинки у суботу та неділю, 22-23 січня, рівняни провели на виїзді.

Попри те, що в минулому сезоні одесити здобули чемпіонство, а рівняни - “срібло”, турнірна таблиця групи №2 чемпіонату станом на середину січня свідчить про успішніші виступи БК “Рівне”, які наразі на другій сходинці, а “БІПА” посідає п’яте місце.

У суботньому поєдинку підопічні Михайла Переверзія поєдинок проти одеситів почали з традиційної “розкачки”, а потому у розміреному темпі збільшували перевагу над суперником. Зрештою, підсумковий рахунок на користь гостей 76:56.

Повторний поєдинок також пройшов фактично під диктовку рівнян. У підсумку гості здолали одеситів із рахунком 63:88.

29 та 30 січня рівняни у себе вдома прийматимуть БК “Хмельницький”, який станом на ці вихідні посідає третє місце у турнірній таблиці групи №2.

Що відомо

Жіноча команда баскетбольного клубу "Рівне" цими вихідними зазнала двох поразок від "Прометея" з Дніпропетровщини, який є лідером Суперліги. Перший поєдинок закінчився з рахунком 99:61, повторна гра 99:59.

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