Жіноча команда БК "Рівне" програла лідеру Суперліги

Жіноча команда баскетбольного клубу "Рівне" зазнала поразки від "Прометея" з Дніпропетровщини. Виїзна гра відбулася 22 січня у Слобожанському. Ця поразка для рівнянок стала шістнадцятою в чемпіонаті.

Вирішальною у зустрічі стала друга чверть, в якій команда БК "Рівне" поступилася – 7:24. Підсумковий рахунок зустрічі – 99:61 на користь лідера Суперліги "Прометея". У рівнянок найрезультативнішою стала Вікторія Шматова, яка набрала 19 очок, у господарок – Юлія Мусієнко – 18 очок.

Після 21-го матчу у БК "Рівне" – п'ять перемог та 16 поразок, а відтак – шосте місце у Суперлізі. У "Прометея" – 20 перемог й одна поразка, і, як раніше – перше місце.

Повторна гра між командами відбудеться у неділю, 23 січня, початок о 12.00.

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